И. Григоренко: Кемппайнен — звезда одного плей-офф. Посмотрите на него в СКА

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» бывший капитан уфимцев Игорь Григоренко поделился мнением о нападающем СКА Йоонасе Кемппайнене. В прошлом сезоне финский форвард защищал цвета «Салавата».



«Не сказал бы, что уход Кемппайнена отразился на команде. В прошлом регулярном сезоне я в интервью говорил, что иностранцы играют невыразительно, а в плей-офф мы увидели совсем другую игру. Они забивали, отдавали. По регулярке не сказалбы, что кто-то особо выделялся. Если команда будет играть, как в том плей-офф, то ничего страшного — ушёл и ушёл. Посмотрите на его игру в СКА, сколько он там очков набрал? Три? Сделали из него звезду из-за одного плей-офф. Вот и результат», — сказал Григоренко в интервью «Горобзору».



В нынешнем сезоне 31-летний Кемппайнен провёл 17 матчей в регулярном чемпионате. На его счету три результативные передачи с показателем полезности «+2».

Запросы высокие, отдача слабая. 9 иностранцев, отдыхающих на старте сезона Клубы КХЛ рассчитывали на этих игроков, как на лидеров, но пока их проще выгнать на мороз, чем платить деньги.