«Куньлунь» расторг контракт с Майоне. Он провёл в команде пять месяцев

«Куньлунь Ред Стар» отказался от услуг защитника Мэтью Майоне, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиге в «Твиттере». В мае нынешнего года игрок подписал с «драконами» контракт, рассчитанный на один сезон. Сегодня, 19 октября, руководство китайского клуба расторгло соглашение.



В сезоне-2018/19 хоккеист принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись тремя результативными передачами. Кроме того, канадец заработал показатель полезности «-5» и восемь минут штрафного времени.



В минувшем сезоне 28-летний защитник отыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе рижского «Динамо». На счету игрока 11 заброшенных шайб и 35 результативных передач. Кроме того, Майоне заработал показатель полезности «-12» и 22 штрафные минуты, проводя 19 минут 46 секунд на льду.