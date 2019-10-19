TSN опубликовал новость о контракте Хишира с фото Мальцева

Канадский телеканал TSN допустил грубую ошибку, опубликовав новость о новом контракте нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишира.
Вместо фотографии швейцарского хоккеиста был размещён снимок российского форварда системы «дьяволов» Михаила Мальцева. Впоследствии TSN исправил ошибку, опубликовав фотографию Хишира.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Швейцарский хоккеист подпишет договор на общую сумму $ 50,75 млн (среднегодовая зарплата составит $ 7,25 млн). 20-летний хоккеист проводит последний сезон по трёхлетнему контракту новичка, который он подписал в 2017 году.
В нынешнем сезоне на счету игрока две результативные передачи в шести матчах регулярного чемпионата с показателем полезности «–2». В НХЛ он провёл 157 матчей, забросил 37 шайб и отдал 64 результативные передачи при показателе полезности «+8» и 50 минутах штрафного времени.
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