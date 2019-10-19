Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

TSN опубликовал новость о контракте Хишира с фото Мальцева

TSN опубликовал новость о контракте Хишира с фото Мальцева
Хоккей / НХЛ 0

Канадский телеканал TSN допустил грубую ошибку, опубликовав новость о новом контракте нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишира.

Вместо фотографии швейцарского хоккеиста был размещён снимок российского форварда системы «дьяволов» Михаила Мальцева. Впоследствии TSN исправил ошибку, опубликовав фотографию Хишира.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Швейцарский хоккеист подпишет договор на общую сумму $ 50,75 млн (среднегодовая зарплата составит $ 7,25 млн). 20-летний хоккеист проводит последний сезон по трёхлетнему контракту новичка, который он подписал в 2017 году.

В нынешнем сезоне на счету игрока две результативные передачи в шести матчах регулярного чемпионата с показателем полезности «–2». В НХЛ он провёл 157 матчей, забросил 37 шайб и отдал 64 результативные передачи при показателе полезности «+8» и 50 минутах штрафного времени.

Хишир подписал семилетний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой $ 7,25 млн в год
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019