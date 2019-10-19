«Адмирал» обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу в семи матчах

«Адмирал» принимал во Владивостоке «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Сергея Светлова.
«Моряки» вышли вперёд уже на 3-й минуте после того, как Денис Вихарев отправил шайбу в ворота соперника в формате «5 на 4». Юрий Трубачёв восстановил равновесие ещё в ходе первого периода. Во втором игровом отрезке череповецкий клуб забросил две шайбы стараниями Ильи Хохлова и Адама Лишки, на что хозяева ответили голом Мартина Бакоша в большинстве. В третьем периоде Вихарев оформил дубль, а затем Александр Коннов вывел гостей вперёд. На последней минуте окончательный счёт установил Маркус Юнг.
23 октября дальневосточная команда проведёт домашний матч с московским «Динамо», а «Северсталь» 24-го числа примет в Череповце «Нефтехимик».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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