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«Адмирал» обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу в семи матчах

«Адмирал» обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу в семи матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» принимал во Владивостоке «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Сергея Светлова.

«Моряки» вышли вперёд уже на 3-й минуте после того, как Денис Вихарев отправил шайбу в ворота соперника в формате «5 на 4». Юрий Трубачёв восстановил равновесие ещё в ходе первого периода. Во втором игровом отрезке череповецкий клуб забросил две шайбы стараниями Ильи Хохлова и Адама Лишки, на что хозяева ответили голом Мартина Бакоша в большинстве. В третьем периоде Вихарев оформил дубль, а затем Александр Коннов вывел гостей вперёд. На последней минуте окончательный счёт установил Маркус Юнг.

23 октября дальневосточная команда проведёт домашний матч с московским «Динамо», а «Северсталь» 24-го числа примет в Череповце «Нефтехимик».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Вихарев (Бакош, Юнг) – 02:40' (5x4)   1:1 Трубачёв (Гераськин, Хабаров) – 07:19' (5x5)   1:2 Хохлов (Лапенков, Грачёв) – 26:45' (5x4)   1:3 Лишка (Якимов, Монахов) – 28:54' (5x5)   2:3 Бакош (Юнг, Вихарев) – 36:39' (5x4)   3:3 Вихарев – 42:54' (5x5)   4:3 Коннов (Стрельцов, Стрельцов) – 54:06' (5x5)   5:3 Юнг (Вихарев, Бакош) – 59:15' (5x4)
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