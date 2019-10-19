Названы зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ

Наибольшая платёжная ведомость среди клубов Восточной конференции КХЛ у «Металлурга» — 1,5 млрд руб. В число клубов-миллиардеров также входят «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35), «Автомобилист» (1,2) и «Салават Юлаев» (1,2). Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники.



1. «Металлург» — 1,5 млрд рублей

2. «Авангард» — 1,4 млрд

3. «Ак Барс» — 1,35 млрд

4. «Автомобилист» — 1,2 млрд

5. «Салават Юлаев» — 1,2 млрд

6. «Трактор» — 700 млн

7. «Куньлунь» — 650

8–9. «Сибирь» — 600

8–9. «Барыс» — 600

10. «Амур» — 550

11. «Нефтехимик» — 450

12. «Адмирал» — 250



Сообщается, что клубы Востока потратят на зарплаты на 1,085 млрд рублей больше, чем команды Запада. В сравнении с прошлым сезоном уменьшились зарплатные бюджеты всех клубов, кроме «Адмирала», который увеличил его на 50 млн рублей. «Ак Барс» сократил траты на зарплаты примерно на 550 млн, «Автомобилист» и «Трактор» — на 300 млн, «Салават Юлаев» — на 280 млн, «Металлург» — на 250 млн, «Авангард» — на 200 млн, «Амур» — на 150 млн, «Сибирь» — на 120 млн, «Нефтехимик» — на 60 млн, «Барыс» — на 30 млн. Платёжная ведомость «Куньлуня» стала меньше на незначительную сумму — около 10 млн.

Названы зарплатные бюджеты клубов Западной конференции КХЛ