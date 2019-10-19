Михеев: в Канаде всё по-другому. Тут ты один, нужно быстро соображать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал, как проходит адаптация в Северной Америке. В прошлом сезоне 25-летний уроженец Омска выступал за «Авангард» в КХЛ.



«Здесь всё новое. Никогда не был в Канаде, а в США приезжал давным-давно на две недели. Тут всё по-другому. Начиная с языка, на котором все разговаривают. А ты — один, и нужно быстро соображать. При этом меня многие из российских игроков поддерживают, но по телефону. Со многими переписываюсь.



Много матчей в сезоне НХЛ, поэтому надо быстро перестраиваться. Это всегда держу в уме. Мы чуть добавили в скорости, и сразу же начала получаться игра», — цитирует Михеева официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Михеев провёл восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, на его счету три заброшенные шайбы и три результативные передачи при показателе полезности «+5».

Михеев тренировался в одном звене с Марнером