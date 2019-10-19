Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «зелёном дерби»

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду выиграл у казанского «Ак Барса» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1. Напомним, победителю «зелёного дерби» вручат специальный кубок, выполненный в форме чак-чака.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счёт усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин. На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперёд, заброшенную шайбу в актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Умарк (Хохряков, Хартикайнен) – 20:53' (5x5)   1:1 Яруллин (Ткачёв) – 27:46' (3x3)   2:1 Лисовец (Кадейкин, Кугрышев) – 32:28' (5x5)   3:1 Кадейкин (Кугрышев, Жарков) – 59:53' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019