Лисовец: «Салават» хорошо подготовился, разобрал «Ак Барс» и сыграл классно

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).



«Противостояла серьёзная команда, сильный соперник. Мы хорошо подготовились, разобрали их и сыграли классную игру все вместе, друг за друга. Так добываются победы. Конечно, в этих матчах особенный накал, особенное настроение перед игрой. Очень сильный и серьёзный матч, никому не хочется проигрывать, это классно.



Моя первая шайба за „Салават“? Вообще, наши нападающие там сыграли очень шикарно. Классная передача в центр, увели игрока и оставили мне время. Плюс классно сработал перед вратарём наш форвард. Мне оставалось только попасть в пустой угол.



Трибуны всегда, на каждом матче нас поддерживают особенно, в том числе и сегодня. Всё было супер», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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