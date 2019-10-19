Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лисовец: «Салават» хорошо подготовился, разобрал «Ак Барс» и сыграл классно

Лисовец: «Салават» хорошо подготовился, разобрал «Ак Барс» и сыграл классно
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).

«Противостояла серьёзная команда, сильный соперник. Мы хорошо подготовились, разобрали их и сыграли классную игру все вместе, друг за друга. Так добываются победы. Конечно, в этих матчах особенный накал, особенное настроение перед игрой. Очень сильный и серьёзный матч, никому не хочется проигрывать, это классно.

Моя первая шайба за „Салават“? Вообще, наши нападающие там сыграли очень шикарно. Классная передача в центр, увели игрока и оставили мне время. Плюс классно сработал перед вратарём наш форвард. Мне оставалось только попасть в пустой угол.

Трибуны всегда, на каждом матче нас поддерживают особенно, в том числе и сегодня. Всё было супер», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019