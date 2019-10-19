Цулыгин: игроки «Салавата» были единым целым, полная арена подгоняла
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победы в домашнем матче с казанским «Ак Барсом» (3:1).
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«С нашей стороны была хорошая и добротная игра, которая очень понравилась. Мы играли командой, единым целым, были друг за друга. Все звенья боролись, играли на победу и принимали правильные решения в сложных ситуациях. Естественно, полная арена – болельщики подгоняли, где-то помогли эмоционально и дали игрокам энергию. Считаю, ребята очень заслужили победу такой игрой», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».
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