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Цулыгин: игроки «Салавата» были единым целым, полная арена подгоняла

Цулыгин: игроки «Салавата» были единым целым, полная арена подгоняла
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победы в домашнем матче с казанским «Ак Барсом» (3:1).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«С нашей стороны была хорошая и добротная игра, которая очень понравилась. Мы играли командой, единым целым, были друг за друга. Все звенья боролись, играли на победу и принимали правильные решения в сложных ситуациях. Естественно, полная арена – болельщики подгоняли, где-то помогли эмоционально и дали игрокам энергию. Считаю, ребята очень заслужили победу такой игрой», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

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