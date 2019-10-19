Кожевников: тяжело остановить Уфу, когда так играют звенья Умарка и Кадейкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от победы «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби» над «Ак Барсом» (3:1).



«У Умарка с Хартикайненом потрясающая тройка. По моему мнению, их звено является сейчас одним из лучших в лиге. Они и раньше забивали, но не всегда была поддержка других звеньев. В матче с Ак Барсом» мы увидели, насколько тяжело остановить Уфу, когда у них работают четыре звена. Так было в последнем плей-офф. Кроме того, Николай Цулыгин тактически переиграл Дмитрия Квартальнова.



Посмотрите, насколько продуктивно и в обороне, и в нападении сыграла пятёрка Кадейкина. Если она будет только сдерживать соперника, то команда будет играть 0:0 и проигрывать по буллитам. Всем надо забивать, и очень важно, что эта тройка сегодня сумела отличиться. Ещё у Уфы вратари хороши, Метсола показал свой уровень», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк «Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.