Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: тяжело остановить Уфу, когда так играют звенья Умарка и Кадейкина

Кожевников: тяжело остановить Уфу, когда так играют звенья Умарка и Кадейкина
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от победы «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби» над «Ак Барсом» (3:1).

«У Умарка с Хартикайненом потрясающая тройка. По моему мнению, их звено является сейчас одним из лучших в лиге. Они и раньше забивали, но не всегда была поддержка других звеньев. В матче с Ак Барсом» мы увидели, насколько тяжело остановить Уфу, когда у них работают четыре звена. Так было в последнем плей-офф. Кроме того, Николай Цулыгин тактически переиграл Дмитрия Квартальнова.

Посмотрите, насколько продуктивно и в обороне, и в нападении сыграла пятёрка Кадейкина. Если она будет только сдерживать соперника, то команда будет играть 0:0 и проигрывать по буллитам. Всем надо забивать, и очень важно, что эта тройка сегодня сумела отличиться. Ещё у Уфы вратари хороши, Метсола показал свой уровень», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019