Кожевников: тяжело остановить Уфу, когда так играют звенья Умарка и Кадейкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от победы «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби» над «Ак Барсом» (3:1).
«У Умарка с Хартикайненом потрясающая тройка. По моему мнению, их звено является сейчас одним из лучших в лиге. Они и раньше забивали, но не всегда была поддержка других звеньев. В матче с Ак Барсом» мы увидели, насколько тяжело остановить Уфу, когда у них работают четыре звена. Так было в последнем плей-офф. Кроме того, Николай Цулыгин тактически переиграл Дмитрия Квартальнова.
Посмотрите, насколько продуктивно и в обороне, и в нападении сыграла пятёрка Кадейкина. Если она будет только сдерживать соперника, то команда будет играть 0:0 и проигрывать по буллитам. Всем надо забивать, и очень важно, что эта тройка сегодня сумела отличиться. Ещё у Уфы вратари хороши, Метсола показал свой уровень», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 19 октября 2019
-
18:20
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:32
-
16:13
-
15:47
-
15:31
-
15:18
-
14:49
-
14:26
-
14:04
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
10:47
-
10:26
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:19