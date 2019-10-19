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Любушкин сыграет с «Оттавой», это будет его первый матч в сезоне

Любушкин сыграет с «Оттавой», это будет его первый матч в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Илья Любушкин примет участие в матче с «Оттавой Сенаторз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крейг Морган. Встреча «Аризоны» и «Оттавы» состоится завтра, 20 октября, начало — в 02:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Напомним, Любушкин был переведён в фарм-клуб «Аризоны» перед началом нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне НХЛ Любушкин провёл 41 матч, записав на свой счёт 4 результативные передачи. В среднем россиянин проводил на льду 13 минут 43 секунды.

В нынешнем регулярном чемпионате «Аризона» провела шесть матчей, одержав три победы и заработав семь очков.

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