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Расписание матчей НХЛ на 20 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 20 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

20 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится десять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

02:00 (мск). «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

02:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

02:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Вегас Голден Найтс»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Даллас Старз»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Даллас Старз
Даллас

02:00. «Аризона Койотс» — «Оттава Сенаторз»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава

03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

05:00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Баффало Сэйбрз»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало

20:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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