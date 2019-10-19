Расписание матчей НХЛ на 20 октября 2019 года

20 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится десять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
02:00 (мск). «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз»
02:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»
02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс»
02:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Вегас Голден Найтс»
02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Даллас Старз»
02:00. «Аризона Койотс» — «Оттава Сенаторз»
03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз»
05:00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз»
05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Баффало Сэйбрз»
20:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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