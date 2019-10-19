Братья Куинн и Джек Хьюз рассказали, как относятся к игре против друг друга

Защитник клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз поделился мнением о своём противостоянии с братом Джеком Хьюзом, выступающим в составе «Нью-Джерси Дэвилз».



«Наши родители волнуются всякий раз, когда мы играем друг против друга. Но так ведут себя все родители. Все хотят, чтобы их сыновья сыграли хорошо. Но не думаю, что мы будем очень сильно переживать, играя друг против друга», — рассказал Куинн.



Джек Хьюз также прокомментировал игру против брата: «Я все лето играл против Куинна… Так что вся разница заключается в том, что это будет матч НХЛ, и мы наденем свитера клубов НХЛ. Будет очень интересно, я с нетерпением жду этого».



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