Скудра — о 0:3 с ЦСКА: абсолютно равный матч, «Трактор» сыграл достойно

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с ЦСКА (0:3).
«Неплохой матч получился, абсолютно равный. Считаю, мы сыграли очень-очень достойно. У нас были свои моменты, хорошие скорости. Качество игры было на хорошем уровне.
Проиграли из-за мелочей. С такой командой нельзя подобное допускать. Плохая смена во втором периоде — получили гол на пересменке. Ребята не вывели шайбу из зоны на синей линии — второй гол. Броски надо было блокировать. У нас игроки стоят, смотрят, идёт бросок — и получаем гол.
Тем не менее мы создавали очень много хороших моментов. Играли очень неплохо с шайбой. В принципе, понравилась игра команды, тем более против такого соперника. В более-менее равной игре всё решают мелочи», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 19 октября 2019
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