Скудра — о 0:3 с ЦСКА: абсолютно равный матч, «Трактор» сыграл достойно

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с ЦСКА (0:3).



«Неплохой матч получился, абсолютно равный. Считаю, мы сыграли очень-очень достойно. У нас были свои моменты, хорошие скорости. Качество игры было на хорошем уровне.



Проиграли из-за мелочей. С такой командой нельзя подобное допускать. Плохая смена во втором периоде — получили гол на пересменке. Ребята не вывели шайбу из зоны на синей линии — второй гол. Броски надо было блокировать. У нас игроки стоят, смотрят, идёт бросок — и получаем гол.



Тем не менее мы создавали очень много хороших моментов. Играли очень неплохо с шайбой. В принципе, понравилась игра команды, тем более против такого соперника. В более-менее равной игре всё решают мелочи», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор»