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Григоренко: Телегин в огне, здорово сыграл сегодня

Григоренко: Телегин в огне, здорово сыграл сегодня
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (3:0)

««Трактор» сегодня хорошо играл, ребята старались. Сорокин очень хорошо сыграл, оставил нас в игре. Забили нужные голы. Игра была равная. Демченко хорошо играл, в паре моментов спас свою команду. Оба вратаря сегодня играли хорошо.

Телегин в огне, здорово сыграл сегодня. Первый гол круто забил, в эпизоде со вторым поборолся и классный пас отдал.

В нашей прошлой игре с «Торпедо» хорошо сыграл их вратарь. Мы очень много не забили там. Чтобы победить нижегородцев в понедельник, нужно придерживаться плана на игру. Завтра разберём их, подготовимся к игре. Мы всегда разговариваем про то, что всегда, независимо от соперника, нужно играть в свою игру. Если мы всё делаем, есть желание, самоотдача, то мы выигрываем. Поэтому нужно выходить с желанием, реализовывать моменты. И тогда всё будет хорошо», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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