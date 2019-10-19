Игроки «Салавата» отпраздновали с болельщиками победу в «зелёном дерби»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду выиграл у казанского «Ак Барса» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1.



После игры хоккеисты уфимского клуба долго не уходили с площадки, стуча клюшками по льду и празднуя успех вместе с болельщиками.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счёт усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин. На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперёд, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.