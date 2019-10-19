Игроки «Салавата» отпраздновали с болельщиками победу в «зелёном дерби»
Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду выиграл у казанского «Ак Барса» в «зелёном дерби», встреча завершилась со счётом 3:1.
После игры хоккеисты уфимского клуба долго не уходили с площадки, стуча клюшками по льду и празднуя успех вместе с болельщиками.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва «Салават» открыл счёт усилиями нападающего Линуса Умарка. На 28-й минуте голом отметился защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин. На 33-й минуте команда хозяев вновь вышла вперёд, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник Евгений Лисовец. В концовке встречи точку броском в пустые ворота поставил форвард уфимцев Александр Кадейкин.
Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.
- 19 октября 2019
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
20:52
-
20:38
-
20:31
-
20:30
-
20:13
-
20:08
-
19:57
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:32
-
16:13
-
15:47
-
15:31
-
15:18
-
14:49
-
14:26
-
14:04
-
13:37
-
13:21
Партнерский контент