Немировски — о камбэке: «Торпедо» играет до конца и никогда не сдаётся

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от волевой победы во встрече с финским «Йокеритом» (4:3 ОТ).
«Мы никогда не сдаёмся. Всегда играем до конца и верим в успех! Первые два периода «Йокерит» сыграл очень здорово, с очень хорошим движением. В третьем лучше двигались мы и поэтому вытащили игру», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».
Команде гостей удалось быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Антон Шенфельд. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд, точные броски в актив записали форварды Вели-Матти Савинайнен и Брайан О'Нилл. На 27-й минуте финский клуб упрочил преимущество благодаря голу Йона Нормана. На 55-й минуте гол забил форвард «Торпедо» Михаил Варнаков, вскоре защитник Георгий Мишарин восстановил равновесие на табло. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Куинтон Хауден.
- 19 октября 2019
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