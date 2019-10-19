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Кугрышев: Чак-чак Cup на вкус не пробовал, он вроде железный

Кугрышев: Чак-чак Cup на вкус не пробовал, он вроде железный
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).

«Очень интересная игра для зрителей, да и играть сегодня было приятно. «Ак Барс» — хороший соперник, настоящее дерби получилось. В первом периоде команды присматривались друг к другу, от этого периодами получилась скомканная игра.

Сыграла ли какую-то роль потасовка во втором периоде? Конечно, она придала игре дополнительные эмоции и сыграла нам на руку. Ключевой эпизод в матче? Одного эпизода нет, у нас получилось сыграть все шестьдесят минут в одном темпе, в одном ритме, и это самое главное.

Катастрофически низкая реализация большинства? Мы сами переживаем по этому поводу. Без работы ничего не получится, поэтому нам остаётся дальше тренировать его.

Чак-чак Cup? Мы с ребятами немножко посмеялись, когда узнали, что сегодня после матча будет церемония награждения этим кубком. Не пробовал ли его на вкус? Так он вроде железный», — цитирует Кугрышева официальный сайт КХЛ.

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