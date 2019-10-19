Кугрышев: Чак-чак Cup на вкус не пробовал, он вроде железный

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).
«Очень интересная игра для зрителей, да и играть сегодня было приятно. «Ак Барс» — хороший соперник, настоящее дерби получилось. В первом периоде команды присматривались друг к другу, от этого периодами получилась скомканная игра.
Сыграла ли какую-то роль потасовка во втором периоде? Конечно, она придала игре дополнительные эмоции и сыграла нам на руку. Ключевой эпизод в матче? Одного эпизода нет, у нас получилось сыграть все шестьдесят минут в одном темпе, в одном ритме, и это самое главное.
Катастрофически низкая реализация большинства? Мы сами переживаем по этому поводу. Без работы ничего не получится, поэтому нам остаётся дальше тренировать его.
Чак-чак Cup? Мы с ребятами немножко посмеялись, когда узнали, что сегодня после матча будет церемония награждения этим кубком. Не пробовал ли его на вкус? Так он вроде железный», — цитирует Кугрышева официальный сайт КХЛ.
- 19 октября 2019
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
20:52
-
20:38
-
20:31
-
20:30
-
20:13
-
20:08
-
19:57
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:32
-
16:13
-
15:47
-
15:31
-
15:18
-
14:49
-
14:26
-
14:04
-
13:37
-
13:21