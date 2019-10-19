Хенкель: у «Ак Барса» ещё пять матчей с Уфой, будем готовиться

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Это большая игра, ощущается накал, атмосфера отличная. Две хорошие команды играли, матч получился хорошим. Жаль только, что не победили. Конечно, хотелось выиграть, это самое важное в таких матчах. Атмосфера была отличная. У нас будет ещё пять матчей с Уфой, будем готовиться.



Штанга Петрова — переломный момент? У нас были хорошие моменты, не только у Кирилла. Могли отыграться, и должны были это сделать, но немного не повезло, не пошло. Это хоккей, нужно идти дальше. Нужно возвращаться на победную тропу и набирать очки», — приводит слова защитника официальный сайт «Ак Барса».

Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк «Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.