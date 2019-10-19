Хенкель: у «Ак Барса» ещё пять матчей с Уфой, будем готовиться
Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).
«Это большая игра, ощущается накал, атмосфера отличная. Две хорошие команды играли, матч получился хорошим. Жаль только, что не победили. Конечно, хотелось выиграть, это самое важное в таких матчах. Атмосфера была отличная. У нас будет ещё пять матчей с Уфой, будем готовиться.
Штанга Петрова — переломный момент? У нас были хорошие моменты, не только у Кирилла. Могли отыграться, и должны были это сделать, но немного не повезло, не пошло. Это хоккей, нужно идти дальше. Нужно возвращаться на победную тропу и набирать очки», — приводит слова защитника официальный сайт «Ак Барса».
Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.
- 19 октября 2019
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:58
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
20:52
-
20:38
-
20:31
-
20:30
-
20:13
-
20:08
-
19:57
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:32
-
16:13
-
15:47
-
15:31
Партнерский контент