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Гол Джека Хьюза принёс «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»

Гол Джека Хьюза принёс «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0. «Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд после серии поражений, у «Ванкувера» оборвалась серия из четырёх выигранных встреч.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился выбранный под первым номером последнего драфта НХЛ нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, для которого гол стал дебютным в лиге. Больше во встрече заброшенных шайб не было. Сухой матч оформил голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хьюз (Холл, Ватанен) – 14:08' (5x4)
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