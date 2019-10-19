Гол Джека Хьюза принёс «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0. «Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд после серии поражений, у «Ванкувера» оборвалась серия из четырёх выигранных встреч.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился выбранный под первым номером последнего драфта НХЛ нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, для которого гол стал дебютным в лиге. Больше во встрече заброшенных шайб не было. Сухой матч оформил голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси».