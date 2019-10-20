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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

19 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал» обыграл «Северсталь» — 5:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Вихарев (Бакош, Юнг) – 02:40' (5x4)   1:1 Трубачёв (Гераськин, Хабаров) – 07:19' (5x5)   1:2 Хохлов (Лапенков, Грачёв) – 26:45' (5x4)   1:3 Лишка (Якимов, Монахов) – 28:54' (5x5)   2:3 Бакош (Юнг, Вихарев) – 36:39' (5x4)   3:3 Вихарев – 42:54' (5x5)   4:3 Коннов (Стрельцов, Стрельцов) – 54:06' (5x5)   5:3 Юнг (Вихарев, Бакош) – 59:15' (5x4)

«Куньлунь» уступил московскому «Динамо» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Шипачёв (Яшкин, Тарасов) – 07:36' (5x4)   1:1 Кракнелл (Фрэм) – 14:57' (5x4)   1:2 Кулёмин (Игумнов) – 44:14' (5x5)

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Умарк (Хохряков, Хартикайнен) – 20:53' (5x5)   1:1 Яруллин (Ткачёв) – 27:46' (4x4)   2:1 Лисовец (Кадейкин, Кугрышев) – 32:28' (5x5)   3:1 Кадейкин (Кугрышев, Жарков) – 59:53' (en)

ЦСКА взял верх над «Трактором» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Телегин (Слепышев, Светлаков) – 24:31' (5x5)   2:0 Секач (Телегин, Вей) – 50:57' (5x5)   3:0 Григоренко (Секач) – 58:12' (5x5)

«Йокерит» проиграл «Торпедо» — 3:4 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шенфельд (Жафяров, Варнаков) – 02:33' (5x4)   1:1 Савинайнен (Оксанен, Регин) – 04:46' (5x5)   2:1 О'Нилл (Лепистё) – 12:45' (5x5)   3:1 Норман (Лепистё) – 26:15' (5x5)   3:2 Варнаков (Шенфельд, Жафяров) – 54:46' (5x4)   3:3 Мишарин (Бочаров) – 56:37' (5x5)   3:4 Хауден (Дженовей) – 63:55' (3x3)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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