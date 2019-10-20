«Нэшвилл» объявил о подписании контракта с 18-летним российским форвардом
«Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании контракта с 18-летним российским нападающим Егором Афанасьевым, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года. Афанасьев был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2019 года под общим 45-м номером.
В прошлом сезоне россиянин выступал в USHL за «Маскегон Ламберджекс». Форвард набрал 62 очка в регулярном чемпионате, забив 27 голов и сделав 35 результативных передач.
В текущем сезоне Афанасьев набрал 12 очков (5+7) в 11 матчах за клуб OHL «Виндзор».
В новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» провёл 7 матчей, в которых одержал 4 победы и потерпел 3 поражения. Сегодня, 20 октября «Нэшвилл» встретится с «Флоридой Пантерз». Поединок начнётся в 3:00 мск.
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