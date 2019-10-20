Форвард «Оттавы» Наместников забил гол в меньшинстве в ворота «Аризоны»
Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников забил третий гол в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Хила Ривер-Арена». На данный момент идёт третий период. Счёт 4:2 в пользу «Аризоны».
Наместников забил в начале третьего периода, реализовав свой шанс в меньшинстве.
Таким образом, Наместников набрал своё 5-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.
Всего в НХЛ россиянин провёл 366 матчей, в которых забил 69 голов и сделал 94 результативные передачи.
Видео с голом Владислава Наместникова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз»
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