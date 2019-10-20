Николай Голдобин набрал девять очков в четырёх матчах АХЛ

«Ютика Кометс» в очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги разгромил «Рочестер Американз». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс».

Нападающий «Ютики» Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей В нынешнем сезоне на счету Николая один гол и восемь результативных передач в двух матчах регулярного чемпионата АХЛ.

23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».