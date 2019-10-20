Илья Ковальчук блестящим броском забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги громит «Калгари Флэймз». В ходе второго впереди подопечные Тодда Маклеллана впереди со счётом 4:0.

Четвёртую шайбу «королей» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард блестящим броском реализовал большинство, забросив третью шайбу в нынешнем сезоне. В активе 36-летнего нападающего 7 (3+4) очка в восьми матчах при показателе полезности «-8».

Видео гола можно посмотреть в «твиттерe» Fox Sports West

После предыдущего матча «Лос-Анджелеса» с «Баффало Сэйбрз» Маклеллан пригрозил отправить Ковальчука и его партнёров по звену в той встрече — Майкла Амадио и Остина Вагнера — на трибуны, если они продолжат допускать ошибки в обороне.