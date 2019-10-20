Кучеров не смог реализовать буллит, проиграв дуэль Францоузу

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Матч сложился провально для российских лидеров «Тампы». Нападающий хозяев Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-2». К тому же российских форвард в третьем периоде не смог реализовать буллит, проиграв дуэль голкиперу «Колорадо» Павлу Францоузу. В этом матче экс-голкипер «Трактора» отразил 44 броска.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб. При этом во втором периоде вратарь пропустил три шайбы менее чем за три минуты. Защитник Михаил Сергачёв получил 18 минут и 46 секунд игрового времени и завершил матч с полезностью «-1».
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