Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин дебютировал в НХЛ
«Флорида Пантерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Для нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина этот матч стал дебютным в североамериканской лиге. Российский форвард провёл на льду 12 минут 32 секунды и не отметился результативными действиями. Яков выполнил один силовой приём и получил две минуты штрафа.
Единственный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Флориды» Винсент Трочек. Голами в составе победителей отметились Денис Мальгин и Бретт Коннолли. Вратарь гостей Сэм Монтембо отразил 25 бросков из 27.
Бабаев: следующий сезон Тренин проведёт в системе «Нэшвилла»
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