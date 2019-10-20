Защитник «Далласа» Олексяк и форвард «Филадельфии» Стюарт провели эффектный бой

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Даллас Старз» (1:4) состоялась зрелищная драка.

В конце первого периода при счёте 2:1 в пользу «звёзд» нападающий «Филадельфии» Крис Стюарт схватился с защитником техасцев Джейми Олексяком. Бой получился затяжным, и оба бойца смогли провести по несколько точных ударов.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Для Стюарта эта драка стала уже третьей в нынешнем сезоне, если считать выставочные матчи, где он подрался дважды. Олексяк подрался впервые в нынешнем регулярном чемпионате, а в прошлом сезоне провёл три драки.

В минувшем сезоне Стюарт едва не дебютировал в КХЛ. Он подписал контракт со «Слованом», но не сыграл за словацкий клуб, приняв решение о завершении карьеры. В этом году Крис вернулся в хоккей.