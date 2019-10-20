Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей НХЛ за 19 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 19 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:0. Матч на ноль провёл голкипер хозяев Маккензи Блэквуд.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хьюз (Холл, Ватанен) – 14:08' (5x4)

«Сент-Луис Блюз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:5. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Уил (Доми, Татар) – 05:55' (5x4)   1:1 Шварц (Пьетранджело, Тарасенко) – 07:08' (5x5)   1:2 Галлахер – 20:06' (5x5)   1:3 Друен (Котканиеми, Уэбер) – 23:39' (5x4)   1:4 Судзуки (Томпсон, Казинс) – 31:33' (5x5)   2:4 Перрон (Фолк, Парэйко) – 59:22' (6x5)   2:5 Уэбер – 59:37' (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Райлли (Марнер, Юнссон) – 05:55' (5x5)   2:0 Тимашов (Готье) – 15:44' (5x5)   2:1 Дебраск (Койл, Вагнер) – 19:39' (5x5)   2:2 Хайнен (Ритчи, Пастрняк) – 41:36' (5x4)   3:2 Керфут (Маззин, Михеев) – 42:37' (5x5)   3:3 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 55:34' (5x5)   4:3 Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 63:54' (3x3)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» — 2:6. Голкипер гостей Павел Францоуз отразил 44 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джост (Жирар, Уилсон) – 03:09' (5x5)   1:1 Гурд (Макдона, Шаттенкирк) – 17:35' (5x5)   1:2 Джост (Комфер, Уилсон) – 23:17' (5x5)   1:3 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 25:48' (5x5)   1:4 Джост (Комфер, Уилсон) – 26:06' (5x5)   1:5 Кадри (Макар) – 46:30' (5x5)   2:5 Хедман (Шаттенкирк, Киллорн) – 51:48' (5x5)   2:6 Рантанен – 54:27' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 08:25' (5x5)   1:1 Джонс (Милано, Лилья) – 12:07' (5x5)   1:2 Дэл Колл (Бовиллье, Нельсон) – 16:32' (5x5)   2:2 Дженнер – 37:46' (5x5)   2:3 Нельсон (Ледди, Бовиллье) – 60:33' (3x3)

«Питтсбург Пингвинз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3. Хозяева не сумели продлить серию побед до шести матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Штястны (Гласс, Пасиоретти) – 23:48' (5x4)   0:2 Карлссон (Энгелланд) – 58:45' (en)   0:3 Стоун – 59:08' (4x4)

«Филадельфия Флайерз» — «Даллас Старз» — 1:4. Гости прервали пятиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кутюрье (Конечны, Жиру) – 00:43' (5x5)   1:1 Хинц (Бенн, Перри) – 07:00' (5x5)   1:2 Линделль (Гурьянов, Перри) – 13:48' (5x4)   1:3 Перри (Хинц) – 41:24' (5x5)   1:4 Хейсканен (Сегин) – 58:05' (en)

«Аризона Койотс» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Капобьянко (Хиностроза, Голигоски) – 07:09' (5x5)   2:0 Экман-Ларссон (Келлер, Степан) – 08:32' (5x5)   3:0 Гарленд (Ричардсон, Шмальц) – 29:40' (5x5)   4:0 Сёдерберг (Гарленд, Голигоски) – 41:18' (5x4)   4:1 Наместников – 42:58' (4x5)   4:2 Тирни (Шабо, Андерсон) – 44:08' (5x4)   5:2 Круз – 59:05' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Мальгин (Трочек, Яндл) – 33:33' (5x4)   0:2 Коннолли (Севьюр, Хант) – 39:09' (5x5)   1:2 Йози (Эллис, Дюшейн) – 49:07' (5x5)   2:2 Туррис (Эллис, Ринне) – 53:30' (5x4)   2:3 Трочек – 65:00' (ПБ)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Тоффоли (Лизотт, Картер) – 01:15' (5x5)   2:0 Картер – 20:18' (5x5)   3:0 Копитар – 25:45' (4x5)   4:0 Ковальчук (Мартинес, Амадио) – 28:58' (5x4)   4:1 Баклунд – 57:50' (бул)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Юханссон (Йокихарью, Сканделла) – 12:10' (5x5)   1:1 Майер (Торнтон, Карлссон) – 16:00' (5x4)   1:2 Миттельштадт (Йокихарью, Веси) – 37:03' (5x5)   2:2 Гертл (Карлссон, Кутюр) – 40:44' (5x4)   2:3 Скиннер (Маккейб, Юханссон) – 42:28' (5x5)   3:3 Сёренсен (Бёрнс, Гэмбрелл) – 42:50' (5x5)   3:4 Гиргенсонс (Окпосо, Ларссон) – 52:15' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019