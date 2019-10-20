Результаты матчей НХЛ за 19 октября 2019 года

19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:0. Матч на ноль провёл голкипер хозяев Маккензи Блэквуд.
«Сент-Луис Блюз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:5. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» — 2:6. Голкипер гостей Павел Францоуз отразил 44 броска.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 ОТ.
«Питтсбург Пингвинз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3. Хозяева не сумели продлить серию побед до шести матчей.
«Филадельфия Флайерз» — «Даллас Старз» — 1:4. Гости прервали пятиматчевую серию поражений.
«Аризона Койотс» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.
«Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз» — 2:3 Б.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 4:1.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:4.
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