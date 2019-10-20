Нападающий «Нэшвилла» Тренин прокомментировал дебют в НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:2 Б) прокомментировал дебют в североамериканской лиге.

«Нервничал в первом периоде, но после пары хороших смен почувствовал, что попал в игру. В третьем периоде уже чувствовал себя хорошо и никакого давления не ощущал», — приводит слова Тренина журналист Джереми Ки Говер.

Российский форвард провёл на льду 12 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями. Яков выполнил один силовой приём и получил две минуты штрафа.



Единственный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Флориды» Винсент Трочек. Голами в составе победителей отметились Денис Мальгин и Бретт Коннолли. Вратарь гостей Сэм Монтембо отразил 25 бросков из 27.