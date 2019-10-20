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«Динамо Р» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Как сыграет «Спартак» Знарка со СКА и остановит ли «Магнитка» «Авангард»?

Как сыграет «Спартак» Знарка со СКА и остановит ли «Магнитка» «Авангард»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 20 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Барыс» — «Витязь»;
— «Металлург» Мг — «Авангард»;
— СКА — «Спартак»;
— «Динамо» Р — «Нефтехимик».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz

Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где СКА примет «Спартак». Подопечные Олега Знарка в этом сезоне уже побеждали СКА в Питере. Первый матч команд завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу красно-белых. Однако к повторной встрече «Спартак» подходит с трёхматчевой серией поражений. Московский клуб последовательно проиграл «Северстали» (2:3), «Амуру» (1:2 Б) и «Сибири» (1:2), уем ухудшил положение в турнирной таблице.

Знарок: все команды в КХЛ среднего уровня, кроме клубов-олигархов
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