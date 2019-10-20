Форвард «Миннесоты» Цукер извинился за критику главного тренера Брюса Будро

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер принёс извинения за комментарии в адрес главного тренера команды Брюса Будро, сделанные после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (0:4).

Тогда Цукер заявил следующее: «Командное собрание должно подтолкнуть нас. Это касается всех хоккеистов и тренера в том числе. Брюс должен быть лучше. Мы все должны быть лучше, вот и всё».

«У меня не было причин упоминать имя Будро в том высказывании. Это полностью моя вина. Я просто хотел сказать, что каждый из нас должен прибавить, и это на 99,9% касалось игроков. Я не должен был говорить про Брюса, я уже извинился перед ним», — приводит слова Цукера официальный сайт лиги.

«Миннесота» неудачно стартовала в регулярном чемпионате-2019/20, выиграв только один матч из семи. На счету Цукера в этих матчах два гола и показатель полезности «-2».