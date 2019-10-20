Пресс-центр стадиона «Лос-Анджелеса» затопило водой в день 20-летия

Пресс-центр стадиона «Лос-Анджелес Кингз» затопило водой в день 20-летия арены «Стэйплс Центр». Это произошло в день предыдущего матча регулярного чемпионата НХЛ — с «Баффало Сэйбрз» (0:3).

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джонатана Дэвиса

В тот день «Лос-Анджелес» установил новый мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу. Клуб использовал 642 лазера. На шоу присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса Эндрю Гласс, чтобы зафиксировать новый рекорд. Предыдущий рекорд (314 лазеров) был установлен в Лас-Вегасе в 2017 году.



Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Ральфа Крюгера. Для «королей» это поражение стало третьим кряду. В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт (дубль) и Конор Шири.