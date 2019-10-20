Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.
Турнирная таблица и результаты матчей НХЛ сезона-2019/20
Главной звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш» Тайсон Джост, сделавший хет-трик в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).
Второй звездой матча стал нападающий «Даллас Старз» Кори Перри, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1). Канадский форвард провёл лучший матч в карьере после перехода в «Даллас».
Замкнул тройку лучших защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в овертайме матча с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).
Защитник «Торонто» Райлли повторил достижение Коффи и Блэйка
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