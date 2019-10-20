Хьюз: когда видишь, что шайба в воротах, начинаешь выкрикивать случайные слова
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (1:0).
18-летний форвард, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2019 года, забил первый гол в лиге. В этом матче Джек впервые в карьере в НХЛ играл против брата — защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза.
«Было потрясающе. Это было так волнительно – забить гол в НХЛ. Когда видишь, что шайба в воротах, начинаешь просто выкрикивать какие-то случайные слова. Я немного запоздал, но рад, что удалось сделать это.
Было много эмоций. Уэйн Симмондс сказал мне на скамейке: «С этим ничто не сравнится». Это невероятное чувство. Надеюсь, смогу забить ещё», – цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.
Первый номер драфта Джек Хьюз забил дебютный гол в НХЛ
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