Мерескин: откровенно говоря, у игроков «Адмирала» были опасения по Олкинуоре

Нападающий «Адмирала» Александр Мерескин рассказал о вкладе легионеров в командный успех. Приморский клуб идёт на третьем месте в Восточной конференции.
«Эта линия — наш новый плюс. Иностранцы хорошо вписались в команду, почувствовали дальневосточный менталитет, активно помогают. Ни к кому нет никаких вопросов — у нас дружная команда, без разделения на своих и легионеров.
Олкинуора? Откровенно говоря, у некоторых ребят сначала опасения были: Юхе не полностью удались контрольные матчи, например с «Амуром». Переломным моментом, считаю, стал командный ужин на августовском сборе в Чехии. Юха встал и сказал: «Да, парни, пока не оправдываю вашего доверия, но вот увидите: я исправлюсь и буду прибавлять». Честно говоря, после этого финн стал в команде своим. И — что главное — слово сдержал», — цитирует Мерескина Russia-Hockey.
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