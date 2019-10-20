Фисенко провоцировал Умарка во время драки Майорова и Воронкова

Вчера, 19 октября, «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счётом 3:1 в пользу команды Николая Цулыгина.
В начале второго периода капитан казанского клуба Данис Зарипов подрался с нападающим «Салавата Юлаева» Линусом Умарком. Всё началось с драки форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова и форварда уфимской команды Максима Майорова. Ещё один нападающий казанского клуба, Михаил Фисенко, проезжая мимо Умарка, ткнул шведского нападающего клюшкой в спину. После этого Умарк вспылил, и эпизод закончился дракой с Зариповым.
Видео момента между Фисенко и Умарком можно посмотреть в "Твиттере"
По итогам момента Умарк, Фисенко и Зарипов были наказаны малыми штрафами. Воронков и Майоров получили по пять минут за драку.
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