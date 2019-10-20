Голкипер Иван Просветов стал первой звездой в дебютном матче в АХЛ
Вратарь «Тусон Роудраннерс» Иван Просветов одержал победу в матче регулярного чемпионата АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж» (4:2). Для фарм-клуба «Аризоны Койотс» эта победа стала третьей кряду.
20-летний россиянин отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой матча. Это был дебютный матч для голкипера в североамериканской лиге. Предыдущие четыре встречи Просветов провёл в запасе.
АХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 05:05 МСК
Тусон Роудраннерс
Тусон
Окончен
4 : 2
Сан-Антонио Рэмпейдж
Сан-Антонио
0:1 Реинке (Пульо, Погански) – 37:17' 1:1 Педерсон (Мэйо) – 42:56' 2:1 Шапю (Бантинг) – 45:17' 3:1 Гросс (Шапю, Грегуар) – 50:37' 4:1 Руссо (Педерсон, Мили) – 53:44' 4:2 Каспик (Стивенс, Настасюк) – 58:52'
В сезоне-2018/19 он выступал в OHL за «Сагино Спирит» и провёл 53 матча в регулярном чемпионата, отражая в среднем 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. В плей-офф Иван отыграл 12 матчей, отражая в среднем 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,38
В НХЛ Просветов был выбран «Аризоной» на драфте 2018 года в четвёртом раунде под 114-м общим номером.
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