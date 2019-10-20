Голкипер Иван Просветов стал первой звездой в дебютном матче в АХЛ

Вратарь «Тусон Роудраннерс» Иван Просветов одержал победу в матче регулярного чемпионата АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж» (4:2). Для фарм-клуба «Аризоны Койотс» эта победа стала третьей кряду.

20-летний россиянин отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой матча. Это был дебютный матч для голкипера в североамериканской лиге. Предыдущие четыре встречи Просветов провёл в запасе.

В сезоне-2018/19 он выступал в OHL за «Сагино Спирит» и провёл 53 матча в регулярном чемпионата, отражая в среднем 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. В плей-офф Иван отыграл 12 матчей, отражая в среднем 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,38

В НХЛ Просветов был выбран «Аризоной» на драфте 2018 года в четвёртом раунде под 114-м общим номером.