Бронзовый призёр МЧМ-2019 Павел Шэн набрал первые очки в АХЛ

«Провиденс Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде переиграл «Беллевиль Сенаторз». Матч завершился со счётом 7:4 в пользу фарм-клуба «Бостон Брюинз».

Российский нападающий «мишек» Павел Шэн оформил ассистентский дубль, набрав первые очки за карьеру в АХЛ. В нынешнем сезоне на счету Павла 2 (0+2) очка в четырёх матчах.

Минувший сезон 20-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участия не принимал.



В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу. В межсезонье Шэн расторг контракт с «Салаватом» и перешёл в «Бостон».