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Бронзовый призёр МЧМ-2019 Павел Шэн набрал первые очки в АХЛ

Бронзовый призёр МЧМ-2019 Павел Шэн набрал первые очки в АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

«Провиденс Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде переиграл «Беллевиль Сенаторз». Матч завершился со счётом 7:4 в пользу фарм-клуба «Бостон Брюинз».

Российский нападающий «мишек» Павел Шэн оформил ассистентский дубль, набрав первые очки за карьеру в АХЛ. В нынешнем сезоне на счету Павла 2 (0+2) очка в четырёх матчах.

АХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Беллевиль Сенаторз
Беллевиль
Окончен
4 : 7
Провиденс Брюинз
Провиденс
0:1 Стеен (Фредерик, Зборжил) – 02:37'   0:2 Лауко (Шерман, Вудс) – 02:50'   1:2 Норрис (Лажуа, Батерсон) – 08:43'   2:2 Браун (Лажуа, Норрис) – 10:58'   2:3 Лантоши (Шэн, Цегларик) – 22:05'   2:4 Хьюз (Фицджеральд, Фредерик) – 30:22'   2:5 Цегларик (Дидье, Шерман) – 36:02'   2:6 Студничка (Лозон, Бьорк) – 41:26'   3:6 Батерсон (Норрис, Браун) – 44:47'   4:6 Carcone (Веронно, Murray) – 47:21'   4:7 Кэри (Бьорк, Шэн) – 56:15'

Минувший сезон 20-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участия не принимал.

В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу. В межсезонье Шэн расторг контракт с «Салаватом» и перешёл в «Бостон».

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