Министр спорта Рязанской области сравнил хоккейный клуб с автомобилем «Жигули»

Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов высказался о развитии хоккея в области.

«Основной шаг губернатором, чтобы хоккей развивался правильно в регионе, сделан именно в этом году. Открыто недостающее звено спортивной подготовки — Молодёжная хоккейная лига. Благодаря этому ребята имеют возможность не разъезжаться по стране или бросать любимый спорт, а тренироваться до 20 лет, то есть до возраста, когда можно занять место в ВХЛ или КХЛ. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших спортсменов играло в нашей команде.

С бюджетом работаем, но вешать на регион расходы в один год не совсем правильно. Специалисты, которые работают на сегодняшний день в хоккее, — абсолютно квалифицированные. Но мы должны понимать, что «Мерседес» — это «Мерседес», он и едет, и стоит, как «Мерседес». А у нас на сегодняшний день хорошие, замечательные, правильно работающие «Жигули» в виде хоккейного клуба», — цитирует чиновника пресс-служба ХК «Рязань».