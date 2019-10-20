«Сочи» объявил об изменениях в составе

Вчера, 19 октября, игроки ХК «Сочи» отправились в Китай, где начнут очередную выездную серию.

Накануне к команде присоединился Константин Соколов, который завершил командировку в клуб — партнёр южан в ВХЛ. В то же время вратарь Никита Богданов отправился в обратном направлении и поедет с «волками» на выезд.

В поездку по маршруту Пекин – Хабаровск – Владивосток отправились 26 игроков:

вратари Иван Налимов, Илья Проскуряков, Дмитрий Шикин;



защитники Денис Александров, Юрий Александров, Симон Бертильссон, Кирилл Воробьев, Михаил Гордеев, Анатолий Елизаров, Алексей Петров, Олег Погоришный, Морган Эллис;



нападающие Дмитрий Архипов, Владислав Калетник, Кирилл Капустин, Шон Коллинз, Илья Крикунов, Дмитрий Лугин, Денис Мосалёв, Роберт Росен, Константин Соколов, Степан Старков, Мальте Стрёмвалль, Артём Томилин, Никита Точицкий, Сергей Шмелёв.

При этом форвард Егор Дугин присоединится к команде в Хабаровске; игрок линии атаки Дамир Рахимуллин остался в Сочи и залечивает повреждение, а защитник Никита Щитов перенес операцию в Германии и уже вернулся в Сочи. В ближайшее время станут понятны точные сроки его восстановления.