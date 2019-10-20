Стал известен срок восстановления Кирилла Капризова
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов пропустит около недели из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:0), информирует пресс-служба «армейского» клуба. Капризов покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся.
«У Капризова травма нижней части тела. Завтра он точно не примет участия в игре, будет восстанавливаться. Срок восстановления — до недели», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «армейского» клуба.
В нынешнем сезоне Капризов занимает второе место в гонке бомбардиров КХЛ. В активе 22-летнего форварда 12 заброшенных шайб и девять результативных передач в 19 матчах регулярного чемпионата. В зачёте бомбардиров Капризов уступает только нападающему московского «Динамо» Вадиму Шипачёву.
Никитин рассказал о состоянии травмированных игроков ЦСКА
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