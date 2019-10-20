СКА — «Спартак»: новичок Швец-Роговой сыграет во втором звене хозяев

Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Во втором звене «армейцев» сыграет новичок — нападающий Артём Швец-Роговой. Другой новичок, вратарь Александр Самонов, — в запасе.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Галенюк, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;

Белов, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Гришин, Галимов — Юньков — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.