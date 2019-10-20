Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бойд — о дубле: здорово вот так вернуться после травмы

Бойд — о дубле: здорово вот так вернуться после травмы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казахстанского «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Мы смогли в этом матче вернуться в борьбу. Хорошая была игра. Обе команды перед этим отдохнули. У нас были возможности сделать счёт 3:1 в основное время, но не смогли забить.

Была ли это особенная игра для меня? Меня не было долгое время, и здорово вернуться вот так, там более у нас ещё пара ребят травмированы», — приводит слова Бойда Vesti.kz.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в матче был открыт быстро: уже на 39-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий «Витязя» Александр Сёмин. Вскоре «Барыс» восстановил равновесие, гол в свой актив записал форвард Антон Сагадеев. Во втором периоде подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд, автором голевого броска стал Бойд. На 50-й минуте Сёмин, оформив дубль, сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу «Барысу» принёс Бойд, сделавший дубль.

«Барыс» одолел «Витязь», у Бойда и Сёмина — дубли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019