Бойд — о дубле: здорово вот так вернуться после травмы

Нападающий казахстанского «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Витязем» (3:2 ОТ).



«Мы смогли в этом матче вернуться в борьбу. Хорошая была игра. Обе команды перед этим отдохнули. У нас были возможности сделать счёт 3:1 в основное время, но не смогли забить.



Была ли это особенная игра для меня? Меня не было долгое время, и здорово вернуться вот так, там более у нас ещё пара ребят травмированы», — приводит слова Бойда Vesti.kz.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в матче был открыт быстро: уже на 39-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий «Витязя» Александр Сёмин. Вскоре «Барыс» восстановил равновесие, гол в свой актив записал форвард Антон Сагадеев. Во втором периоде подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд, автором голевого броска стал Бойд. На 50-й минуте Сёмин, оформив дубль, сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу «Барысу» принёс Бойд, сделавший дубль.