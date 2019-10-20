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Скабелка: не хотелось заканчивать поражением серию перед болельщиками

Скабелка: не хотелось заканчивать поражением серию перед болельщиками
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с подмосковным «Витязем» (3:2 ОТ), отметив поддержку болельщиков.

«Хорошая игра, играли против сильной команды. Не смогли мы выиграть матчи, которые были перед «Витязем». Поэтому, конечно, не хотелось бы перед своими болельщиками заканчивать эту серию поражением. Скажу, что тоже не всё сегодня получалось. Но тем не менее ребята здорово отработали. Выиграли, наконец, в овертайме, спасибо ребятам за эту победу. И спасибо болельщикам, сегодня достаточно много пришло, болели за нас», — приводит слова специалиста официальный сайт «Барыса».

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