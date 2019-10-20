Хартли: «Металлург» заслужил победу, в последних матчах они играют хорошо

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (0:3).



«Для нас не очень хорошо сложился первый период – пропустили быстрый гол в меньшинстве, потом ещё один гол в равных составах. Это было совсем не то начало, на которое мы рассчитывали. Мы прекрасно знали, что Магнитогорск в последних пяти-шести матчах показывает себя довольно хорошо, и сегодняшний день не стал исключением. «Магнитка» заслужила эту победу.



Можно ли сказать, что матч в Екатеринбурге отнял много эмоций? Наверное, нет. Если сравнивать с игрой в Екатеринбурге, то там было то же самое – мы забили два быстрых гола. Здесь это сделали хозяева, при своих болельщиках, так что это их подстегнуло. При этом «Металлург» был очень хорошо структурирован, игра была очень сильная с их стороны. Поэтому они были лучше сегодня», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

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