Нестрашил: для «Металлурга» сейчас каждый матч как плей-офф
Нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:0).
«Я думаю, что сегодня мы играли именно в тот хоккей, в который должны. У нас сейчас каждый матч как игра серии плей-офф, потому что нам нужны очки, особенно в играх с такими соперниками, как Омск. Думаю, что мы проделали классную работу, сделали всё правильно в деталях, следовали указаниям тренера. Это была отличная игра.
Тренер просил нас делать всё правильно, то есть не терять шайбу на синих линиях, не давать сопернику лёгких моментов у наших ворот, зарабатывать свои шансы и играть жёстко, насколько возможно. Мы сделали всё верно, забросили первый гол, а это всегда хорошо», — приводит слова Нестрашила официальный сайт «Металлурга».
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