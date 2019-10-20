СКА — «Спартак»: хозяева нанесли 39 бросков в створ, гости — 14

Петербургский СКА на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3.



Статистика матча СКА — «Спартак»:



броски: 69-36;

броски в створ: 39-14;

голы: 2-3;

вбрасывания: 31-27;

блокированные броски: 9-15;

силовые приемы: 23-14;

время в атаке: 13.24-05.29;

штраф: 8-10.



Команде гостей удалось мощно стартовать, к 15-й минуте обеспечив преимущество в два гола усилиями нападающих Мартиньша Карсумса и Анатолия Никонцева. До перерыва СКА успел отыграть одну шайбу, автором точного броска стал защитник Ярослав Дыбленко. На старте второго периода москвичи упрочили разницу в счёте, Никонцев оформил дубль. В концовке «армейцы» сумели отыграть один гол, автором которого стал Сергей Плотников.

«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду