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СКА — «Спартак»: хозяева нанесли 39 бросков в створ, гости — 14

СКА — «Спартак»: хозяева нанесли 39 бросков в створ, гости — 14
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3.

Статистика матча СКА — «Спартак»:

броски: 69-36;
броски в створ: 39-14;
голы: 2-3;
вбрасывания: 31-27;
блокированные броски: 9-15;
силовые приемы: 23-14;
время в атаке: 13.24-05.29;
штраф: 8-10.

Команде гостей удалось мощно стартовать, к 15-й минуте обеспечив преимущество в два гола усилиями нападающих Мартиньша Карсумса и Анатолия Никонцева. До перерыва СКА успел отыграть одну шайбу, автором точного броска стал защитник Ярослав Дыбленко. На старте второго периода москвичи упрочили разницу в счёте, Никонцев оформил дубль. В концовке «армейцы» сумели отыграть один гол, автором которого стал Сергей Плотников.

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