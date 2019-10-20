«Нэшвилл» вернул Тренина в фарм-клуб после дебютного матча в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» вернул российского нападающего Якова Тренина в свой фарм-клуб в АХЛ, сообщается в официальном «твиттере» американской команды.
Сегодня, 20 октября, Тренин дебютировал в НХЛ в матче с «Флоридой Пантерз» (2:3 Б). Форвард провёл на льду 12 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями. Яков выполнил один силовой приём и получил две минуты штрафа.
В нынешнем сезоне Тренин также сыграл в трёх матчах за «Милуоки» в Американской хоккейной лиге, записав на свой счёт 5 (4+1) баллов.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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