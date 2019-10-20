Дыбленко: СКА не должен отпускать таких соперников, как «Спартак» и «Нефтехимик»

Защитник СКА Ярослав Дыбленко подвёл итоги проигранного матча со «Спартаком» (2:3).



«Установка была играть агрессивно и в атаке, и в обороне. Давим, давим, пропускаем на контратаках постоянно. Что-то не получается в этих моментах, в обороне играем авантюрно, это приводит к таким голам. Надо быть уверенными, играть построже в обороне, тогда будем выигрывать такие матчи.



В моменте с третьим голом был проброс? В любом случае, если проброс, нужно бежать туда, забирать эту шайбу. Не видел момента, так и не понял, что произошло на самом деле. Вроде судья поднял руку, вроде и не поднял, я так и не разобрался.



У нас в коллективе всё нормально, мы должны сами выйти из плохого психологического состояния через работу. Если психологическое состояние плохое, физическое тоже истощается. Нужно вместе выходить из этой ситуации. Мы уже всё это обсудили.



Готовимся к «Нефтехимику», мы таких соперников, как «Спартак» и «Нефтехимик», не должны отпускать, должны забирать своё», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Кристина Голодникова.

«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду